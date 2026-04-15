ABD medyası Trump'ın akıl sağlığını mercek altına aldı

İran'ı haritadan silmekle tehdit ediyor. Kendisini Hz. İsa gibi tasvir eden görsel paylaşıyor. Kimi zaman sosyal medya hesabından küfürlü paylaşımlar yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump 'ın deyim yerindeyse dilinin kemiği yok.

Peki alışılmışın dışında bir Başkan portresi çizen Trump, bunu bir taktik olarak mı yapıyor yoksa gerçekten ABD Başkanı'nın akıl sağlığıyla ilgili bir problem mi var?

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamalarda Trump’ın zeki olduğu ve rakiplerini tedirgin ettiği savunuluyor.



DEMOKRATLARDAN 25. EK MADDE ÇAĞRISI

Ancak pek çok Demokrat Partili Beyaz Saray'la aynı fikirde değil. Uzun süredir Trump'ın psikolojik yeterliliğini sorgulayan Demokratlar ABD anayasasının 25'nci ek maddesinin işletilmesine yönelik çağrıları yeniden seslendirmeye başladı.

25. Ek Madde, bir başkanın görevini fiziksel veya zihinsel nedenlerle yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde yetki devrinin nasıl yapılacağını düzenleyen bir mekanizma.

Eski Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, 25. ek maddenin işletilmesini savunarak İran’ın medeniyetini yok etmekle tehdit etmenin “sert retorik değil, delilik” olduğunu söyledi.

KENDİSİYLE ÇALIŞANLARDAN ELEŞTİRİLER



Trump'ın akıl sağlığına dair soruların bir kısmı daha önce kendisiyle çalışanlardan geliyor.

Trump'ın ilk döneminde Beyaz Saray avukatı olan Ty Cobb, Trump için “açıkça deli bir adam” ifadesini kullandı. Eski basın sözcüsü Stephanie Grisham ise “açıkça iyi değil” diye yazdı.

ABD Başkanı kendisini eleştirenler için "düşük iq'lu aptal insanlar" ifadelerini kullandı.



"KÖTÜCÜL NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU"

ABD'li psikolog Dr. John Gartner, Trump için "kötücül narsisistik kişilik bozukluğuna sahip" ifadesini kullandı.

Gartner, kötücül narsisistik kişilik bozukluğu kavramını ilk olarak Erich From'un Hitler ve Hitler gibi diktatörleri tanımlamak için kullandığını söyledi.

Bu tarz kişilerin yalan söyleme, kanunları ve kuralları çiğneme, başkasının haklarını ihlal ettiğinde herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermeme, paranoya ve sadizm gibi belirtiler gösterdiği belirtiliyor.

Trump için "kötücül narsisizm" tanısı koyan ilk isim Gartner değil. 2024 yılında 200'den fazla akıl sağlığı uzmanı New York Times Gazetesinde açık bir mektup yayınlayarak Trump'ın akıl sağlığı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Uzmanlar Trump'ın kötücül narsisizm ve antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri gösterdiğini söyledi.