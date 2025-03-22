ABD medyası: Trump, Türkiye'ye F-35 satma fikrine açık
F-35 ile ilgili tartışmalar devam ederken, Amerikan haber kanalı Fox’a konuşan iki isme göre ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 satışını yeniden başlatmayı ve bazı yaptırımları kaldırmayı değerlendiriyor.
ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak baktığını ifade etti.
Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği belirtildi.
Habere göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendiriyor.
"S-400'LER ÇALIŞAMAZ HALE GETİRİLİRSE ANLAŞMAYA VARILIR"
Haberde, "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti." ifadesi kullanıldı.
"YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI GEREKECEK"
Söz konusu uçakların Türkiye'ye satılabilmesi için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını kaldırması gerekeceği belirtilen habere göre, Trump, ekibinden, "Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" ilişkin bir çalışma yapmalarını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde, birçok ikili ve bölgesel konu başlığı kapsamlı şekilde ele alınmıştı.
F-35 UÇAKLARI TARTIŞMA KONUSU
Birçok ülkenin envanterinde bulunan F-35'lerde gizli bir "kapatma anahtarı" bulunduğu ve ABD'nin uzaktan anında bu uçakları kullanılamaz hale getirebileceği ileri sürülüyor.
Amerikan Lockheed Martin şirketinin önderlik ettiği üretici firmalar bu iddiaları kesin bir dile yalanlıyor.
Ancak uzmanlar kapatma anahtarı olmasa da yazılım güncelemeleri ve yedek parçalar konusunda ABD'ye bağımlı olunduğuna dikkat çekiyor. Teknik desteği keserek de ABD'nin uçakların kullanımına engel olabileceği belirtiliyor.
ALMANYA'NIN KONTRATI ORTAYA ÇIKTI
Alman Stern dergisinde çıkan haberler bu konudaki tartışmaları daha da alevlendirdirdi.
Dergi Almanya'nın F-35 alımı için yaptığı kontratı ele geçirdi. Kontrata göre Almanya'nın her uçuşta ABD'yi önceden bilgilendirmesi şartı bulunuyor. Kontratta Almanya'nın tüm kullanım bilgilerini Amazon bulut depolama sistemine girmesi şartı da yer alıyor.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un ulusal çıkarlar gerektirdiği taktirde olağanüstü ve acil durumlarda F-35'lerin uçuşlarını durdurma hakkını saklı tutmada ısrarcı olduğu söyleniyor. Pentagon'un Alman yetkililerin uçakları kontrol eden bilgisayar kodunu incelemelerine izin vermediği de belirtiliyor
ABD'nin uçaklardaki bu hakimiyeti Avrupa ülkelerinde endişeye yol açmış durumda
İngiliz The Times gazetesinin haberine göre bu endişeler ABD'nin Ukrayna'ya kısa süreliğine askeri yardımını keserek donanım ve yedek parça aktarımını durdurmasıyla arttı.
ABD'DEN SİLAH SİPARİŞLERİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
Trump yönetiminin tutarsız tavırlarından endişe eden bazı Avrupa ülkelerinin ABD'den silah siparişlerini gözden geçirmeye başladığı belirtiliyor
The Times gazetesi, F-35 alan veya şipariş eden 21 ülkenin ciddi endişeler taşıdığını yazdı. İngiltere ve Hollanda, uçakları kullanmaya devam edeceklerini söylerken Kanada ve Portekiz siparişlerini iptal etmeyi gözden geçiriyor.
2023'te 35 uçak siparişi veren Almanya'da da bu siparişlerin iptal edilmesi yönünde çağrılar ön plana çıkmaya başladı. Almanya Savunma Bakanlığıysa F-35'lerle ilgili ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kalınacağını duyurdu.
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