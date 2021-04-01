ABD-Meksika sınırındaki insanlık dramı

ABD-Meksika sınırında yaşanan insanlık dramı termal kameralar tarafından görüntülendi. 3 ve 5 yaşındaki kız kardeşler, insan kaçakçıları tarafından metrelerce yükseklikteki duvardan aşağı atıldı.

DHA 01.04.2021 - 12:41

ABD-Meksika sınırındaki insanlık dramı

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ABD-Meksika sınırında 3 ve 5 yaşındaki iki kız kardeş, sınır duvarının üzerinden Amerikan bölgesine atıldı.

ABD iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mültecilerin dramı sürüyor.

İnsan kaçakçıları bu kez El Paso sınırında iki kız kardeşi 4.5 metrelik duvardan attı. 

Yaşanan olay sınır güvenliğinin termal kameraları tarafından görüntülendi. 

Kaçakçıların çocukları attıktan sonra bölgeden hızla uzaklaştıkları görüldü.

"TERMAL KAMERALAR OLMASAYDI ÖLÜM TEHLİKESİ YAŞAYABİLİRLERDİ"

El Paso Sınır Güvenliği Şefi Gloria Chavez, “Bu kaçakçıların masum çocukları dün gece 4.5 metrelik sınır bariyerinden acımasızca atmaları beni şaşkına uğrattı. Eğer termal kameralar olmasaydı, çocuklar tespit edilemeyeceti. Ve iki kardeş ölüm tehlikesi yaşayabilirdi" dedi.

Öte yandan, Amerika-Meksika sınırının teller, duvarlar, güvenlik kameraları, termal kameralar ve binlerce sınır devriyesi çalışanı tarafından 24 saat gözlendiği belirtildi.

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