ABD Merkez Komutanlığı, Suriye'de hava operasyonu düzenledi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Suriye'de İran'a yakın gruplara hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı, Suriye'de hava operasyonu düzenledi

CENTCOM'un X Platformundaki sayfasından yapılan açıklamada, düzenlenen hava saldırısının İran'a bağlı İslam Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) ve ona yakın gruplar tarafından kullanılan bir tesise yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Saldırıların sorumlularına karşı halkımızı savunmak için gerekli her türlü tedbiri alacağız ve kendi seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu hava saldırısının ve Irak'ta vatandaşlarına yönelik düzenlenen saldırılara karşılık olduğu belirtilen açıklamada, Suriye'nin hangi bölgesinde yapıldığı ve sonucuna dair bilgi paylaşılmadı.

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