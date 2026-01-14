ABD Merkez Komutanlığı’ndan Halep açıklaması

Suriye ordusunun Halep'i PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'den temizlemesinin yankıları sürerken, ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) dikkat çeken bir açıklama geldi. C

ENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Halep ve çevresindeki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye, gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmaya ve siviller ile kritik altyapının korunmasına öncelik vermeye çağırıyoruz." dedi.

Bölgedeki tüm aktörlere yaptıkları iyi niyetle müzakere masasına dönme ve diyalog yoluyla kalıcı bir diplomatik çözüm arayışına girme çağrısını sürdürdüklerini kaydeden Cooper, "Daha önce de ifade ettiğim gibi, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, daha huzurlu ve müreffeh bir Orta Doğu’nun yolunu açabilir. ABD ile Suriye, bölge genelinde barış ve istikrarın korunması konusunda ortak çıkara sahiptir." ifadelerini kullandı.