ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Uçak gemimiz Basra Körfezi'ne girdi

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "M/V Central Park" isimli ticari geminin dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerinden yardım istediği belirtilmişti.



ABD Donanmasına bağlı "USS Mason (DDG 87)" adlı destroyerin Central Park'ın yardım çağrısına yanıt verdiği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edilmişti.



Açıklamada, gemiyi ele geçirme girişiminde bulunan silahlı 5 kişinin yakalandığı duyurulmuştu.

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