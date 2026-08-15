ABD merkezli Meta, İranlı haber ajansına ait hesabı askıya aldı
15.08.2026 23:19
Son Güncelleme: 15.08.2026 23:19
Reuters
Meta
ABD merkezli Meta şirketinin, İran'ın Fars Haber Ajansı'na bağlı kısa süre önce açılan Fars TV Instagram hesabını askıya aldığı bildirildi.
Fars Haber Ajansının haberinde, "Yakın zamanda açılan 380 bin takipçili Fars TV Instagram sayfası Meta tarafından engellendi." ifadelerine yer verildi.
Haberde, Fars TV'nin askıya alınan hesabının ardından açılan yeni hesabı paylaşıldı.