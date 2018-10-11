Anadolu Ajansı'nın Münbiç'teki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri ve lojistik sevkiyatını sürdüren ABD ordusu, Münbiç'teki YPG/PKK unsurlarına da destek yolladı.
TIR'larla ilçeye 4 iş makinesi gönderildi ve YPG/PKK'ya verildi. İş makinelerinin sevkiyatına ABD askerleri eşlik etti.
Terör örgütü YPG/PKK iş makinalarını çukur kazma ve altyapı çalışmalarında kullanıyor.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç ilçe merkezini çukurlar ve siperlerle çevrelediği belirtiliyor.
ABD Münbiç'te YPG/PKK'ya iş makineleri gönderdi
Anadolu AjansıDünya
ABD'nin Münbiç'in çevresine çukur kazan YPG/PKK terör örgütüne yeni iş makineleri sağladığı iddia edildi.
Anadolu Ajansı'nın Münbiç'teki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri ve lojistik sevkiyatını sürdüren ABD ordusu, Münbiç'teki YPG/PKK unsurlarına da destek yolladı.