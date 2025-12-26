Trump duyurdu. ABD, Nijerya'da DAEŞ'i vurdu

ABD ordusu, Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenledi.

Operasyonu ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan duyurdu. Trump "Bu gece, başkomutan olarak benim talimatımla Amerika Birleşik Devletleri, Nijerya'nın kuzeybatı bölgesinde DAEŞ teröristlerine karşı güçlü ve ölümcül bir saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.

Nijerya'da DAEŞ'in başta masum Hristiyanlar olmak üzere çok sayıda sivili öldürdüğünü savunan Trump, Nijerya'yı Kasım ayında "DAEŞ ile mücadele edip, Hristiyan katliamını önlemezse saldırmakla" tehdit etmişti.

Nijerya'da 200'den fazla farklı din ve mezhep bir arada yaşıyor. Trump'ın iddiaları uluslararası örgüt ve uzmanlarca yalanlanıyor. Çünkü DAEŞ ve Boko Haram gibi terör örgütleri, 15 yılda Nijerya'da binlerce kişiyi öldürdü. Ancak bu örgütler saldırılarını büyük ölçüde, ülkenin Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzeydoğusunda gerçekleştiriyor.