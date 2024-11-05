ABD nüfusu 2024: ABD'nin nüfusu kaç? ABD'de kaç milyon kişi yaşıyor?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nüfusunun kaç kişi olduğu, ABD başkanlık seçimleri nedeniyle merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen verilere göre, ABD nüfusunun 2029 yılında 348 milyon kişi olacağı tahmin ediliyor. Peki, 2024 yılında ABD'nin nüfusu kaç?
ABD nüfusu, 2024 yılında 337 milyon kişi ile dünyada 3. sırada yer alıyor. ABD nüfusunun 2029 yılında 348 milyon kişi olacağı tahmin edilmektedir.
2022 yılında ABD’de nüfusunun %18,3’ü 0-14 yaş, %64’ü 15-64 yaş arasında olup, %17,7’si de 65 yaş ve üstündedir. Nüfusun %83,1’i kentlerde yaşamaktadır.
Ortalama yaşam süresi 78,2 yıl olup, kadınlarda 81 yıl ve erkeklerde 75,5 yıldır.
Ülkedeki işsiz sayısının toplam işgücüne oranının 2024 yılında % 4 olacağı ve işsizliğin yüksek olduğu ülkeler arasında 72. sırayı alacağı tahmin edilmektedir.
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