ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

Yeni bir rapora göre ABD, nükleer enerji konusunda Çin'in yaklaşık 15 yıl gerisinde kalmış durumda. ABD'de toplamda 94, Çin'deyse 56 nükleer reaktör bulunuyor. Ancak Çin son 10 yılda nükleer kapasitesini üç katına çıkararak, ABD'nin 40 yılda elde ettiği nükleer gücü 10 yılda elde etti.

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

Washington merkezli düşünce kuruluşu Bilgi Teknolojisi ve İnovasyon Vakfı'nın raporunda, 'in nükleer enerji alanında 'yi gerisinde bıraktığı aktarıldı.

Dün yayımlanan raporda, Çin'in nükleer enerji alanında genelinde öncü ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi.

Çin'in 2035 yılına kadar 150 yeni nükleer reaktörü tamamlamayı planladığı, 27 reaktörün inşasının sürdüğü belirtildi. Bu reaktörlerin ortalama inşaat süreleri yaklaşık yedi yıl sürüyor. Bu süre rakip ülkere kıyasla çok daha hızlı.

ABD VE ÇİN ARASINDA REAKTÖR YARIŞI

Raporda, Pekin'in devlet destekli teknoloji yaklaşımı ve kapsamlı finansmanının avantaj sağladığı, ABD'nin yüksek teknolojili nükleer enerji geliştirme konusunda Çin'in 15 yıl kadar gerisinde olduğu belirtildi.

Çin, dünyanın ilk 4. nesil nükleer reaktörünü geçen yıl faaliyete açmıştı.

Çin'in nükleer enerjiden elektrik üretme açısından 2030'da ABD'yi geride bırakacağı tahmin ediliyor.

ABD'de toplamda 94, Çin'deyse 56 nükleer reaktör bulunuyor. Ancak rapora göre, Çin son 10 yılda nükleer kapasitesini üç katına çıkararak, ABD'nin 40 yılda elde ettiği nükleer gücü 10 yılda elde etti.

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