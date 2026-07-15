ABD öfkesi sokağa taştı. Tahran sokaklarında "tabutta yatan Trump" afişi

İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar sürerken başkent Tahran'daki meydanlarda ABD Başkanı Donald Trump 'ı tabut içinde gösteren panolar yer alıyor.

Başkentin en önemli noktası konumundaki İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte, halkın üzerine tebeşirle yazı yazdığı siyah renkli beton bariyerler tabut şeklinde resmedilirken, ABD Başkanı Trump temsili olarak bu tabutun içinde gösteriliyor.

Tabut olarak tasvir edilen duvarların üzerinde ise “Biz Trump’ı öldüreceğiz” ve “Trump’a ölüm” sloganları yer aldı.

HALKIN ÖFKESİ SOKAĞA TAŞIYOR

Sokakta mikrofon uzatılanlar ise ABD'ye tepkilerini dile getiriyor.

Tahran'da mikrofon uzatılan bir İranlı, “Biz İranlılar şüphesiz barış, nezaket ve iyi niyet arayışında olan insanlarız ancak ABD yok edilmemizi hedefliyor ve bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.” diye konuştu.

Eski İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in geçen hafta düzenlenen cenaze törenlerinde de kalabalığın "Trump'ı öldürün" yazılı döviz ve pankartlar taşıması dikkat çekmişti.