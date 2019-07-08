ABD, oğlunun cenazesine katılmak için vize başvurusunda bulunan İran asıllı Alman babanın vize talebini reddetti.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, ABD'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, oğlu Washington'da okuyan ve trafik kazasında hayatını kaybeden İran asıllı Alman vatandaşı Seyed Shahram Iranbomy'un 3 günlük vize başvurusunu ''ABD'ye göç etmek için yanlış beyanda bulunma'' gerekçesiyle kabul etmedi.

Frankfurt'ta insan hakları ve ayrımcılık konularına bakan ve kendi hukuk bürosu olan avukat Iranbomy, 20 yaşındaki oğlunun trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine cenazesine katılmak için ABD vizesine başvurdu.

ABD'nin Frankfurt Başkonsolosluğu ise ''ABD'ye göç etmek için oğlunun ölümünden faydalandığı'' gerekçesiyle Iranbomy'nin vize başvurusuna olumsuz yanıt verdi.

Deutsche Welle'nin ulaştığı ABD'nin Frankfurt Başkonsolosluğundan vize başvurusunun reddine ilişkin gönderilen belgelerin fotoğraflarında, ''sahtekarlık ya da yanlış beyanda bulunarak vize alma ya da ABD'ye göç etme'' gerekçesine yer verildi.

Iranbomy ise Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada İran'da doğmasına rağmen 40 yıldır Almanya'da yaşadığını, Alman vatandaşı olduğunu ve ABD'ye göç etme niyetinin olmadığını söyledi.

ABD'nin Frankfurt Başkonsolosluğundan ise söz konusu vize başvurusuna ilişkin yorumda bulunulmayarak tüm başvuruların gizli olduğu ve konunun sadece başvuru sahibiyle görüşülebileceği açıklaması yapıldı.