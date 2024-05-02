ABD öğrenci protestoları | En az 1600 kişi gözaltına alındı

ABD'li üniversite öğrencilerinin Filistinlilerle dayanışma eylemlerine önelik polis baskısı devam ediyor.

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, polisin 18 Nisan'dan bu yana ABD kampüslerinde en az 38 kez operasyon yaptığını ve bunun sonucunda 30 üniversite ve kolejde 1600'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) ise kampüse yığınak yapan çevik kuvvet, Gazze'yle dayanışma kampındakilere bölgeyi terk etmelerini aksi halde gözaltına alınacaklarını bildirdi.

UCLA kampüsünde dün, İsrail yanlısı göstericilerle Filistin destekçileri karşı karşıya gelmişti.