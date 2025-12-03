ABD "olağan dışı" şekilde NATO toplantısına katılmadı

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki karargâhta Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele almak üzere bir araya geldi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ise kritik toplantıya katılmaması, Avrupa ülkelerinde soru işaretleri yarattı.

Amerikan bakanın bu görüşmeye dahil olmaması son derece olağan dışı bir durum. Bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı bitirmeye yönelik planının "Rus yanlısı" olduğu eleştirilerinin ardından geldi. Toplantıda ABD'yi, Rubio'nun yerine yardımcısı Christopher Landau temsil ediyor.

UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERECEKLER Mİ?

Reuters haber ajansının aktardığına göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantıda yaptığı açıklamada, Ukrayna'da savaşı bitirmesi beklenen barış görüşmelerinin devam ettiğini ancak Kiev'in mümkün olan en güçlü pozisyonda olduğundan emin olmaları gerektiğini söyledi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise güvenlik garantileri dahilinde barış gücü oluşturulması durumunda ülkesinin Ukrayna'ya askeri birlik göndereceğini bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da toplantıdan önce yaptığı açıklamada, "Almanya, 200 milyon dolar değerinde yeni bir askeri ekipmanı iki paket halinde Ukrayna'ya sağlayacak" dedi. Alman bakan bunun Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçları Listesi (PURL) mekanizması kapsamında yapılacağını ifade etti.

DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARINA NE OLACAK?

Öte yandan Almanya ve Belçika dışişleri bakanları, Rusya'nın ciddi bir barış müzakeresine hazır olmadığını dile getirdi.

Uluslararası haber ajanslarının aktardığına göre, ülkesinin karşı karşıya olduğu risklerin tamamen ele alınmasını talep eden Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin, Rusya'nın Avrupa'daki dondurulmuş varlıkları konusunda da endişelerini aktardı.

Quintin, şunları söyledi: "Dondurulmuş varlıkların kullanımı konusundaki haklı endişelerimiz Avrupa Komisyonu tarafından önemsizleştiriliyor. AB Komisyonu'nun teklifleri endişelerimize hitap etmiyor. Biz ortaklarımızı veya Ukrayna'yı kışkırtmaya çalışmıyoruz."