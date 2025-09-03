ABD olmasa İsrail ne yapardı?

İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına sürdüyor. En büyük destekçisi ise Amerika Birleşik Devletleri.

Peki ya Washington yönetimi Tel Aviv'e destek vermeseydi ne olurdu?

Katar merkezli El Cezire yayın organı bu konuya ışık tuttu. Haberde, askeri ve siyasi uzmanların görüşlerine yer verildi.

İSRAİL ULUSLARARASI ARENADA YALNIZ KALIRDI

Habere göre, Amerikan desteği çekilir çekilmez Tel Aviv yönetimi uluslararası arenada yalnız kalırdı. Washington'ın desteğini sürdürdüğü dönemde dahi İsrail'e karşı adım artan ülkelerin sayısı artıyor.



İç siyasette ise uzmanlar ikiye bölünmüş durumda.



Bir kısım, Başbakan Netanyahu yönetiminin iktidardan hemen düşeceği görüşünde değil. Netanyahu'nun söylemleri ve icraatlarının büyük bölümünün İsraillilerin görüşleriyle paralel olduğu düşünülüyor.

AMERİKAN YÖNETİMİNİN İSRAİL'E SAĞLADIĞI GÜÇ

İkinci bir görüşe göreyse Beyaz Saray'ın desteği İsrail hükümetine iç siyasette meşruiyet sağlıyor.



Bunun ortadan kalkması iktidarın sallanması anlamına geliyor.



Diğer bir konu da tüm saldırılar ve işgale rağmen Amerikan yönetiminin İsrail'e tanıdığı dokunulmazlık gücü.



Bu dayanağın çekilmesi halinde İsrail hükümetinin hem uluslararası arenada hem de İsrail halkı tarafından saldırılardan sorumlu tutulabileceği belirtiliyor.

SAVAŞ EN FAZLA BİR YIL SÜRERDİ

Askeri anlamda ise Amerikan desteğinin kesilmesiyle İsrail'in Gazze Savaşı'nı en fazla bir yıl sürdürebileceği görüşü hakim.

Uzmanlara göre, savaşta sıkılan her mermi destek gelmeyeceği için İsrail savunmasının zayıflaması anlamına gelecek.

Amerikan desteğiyle birlikte uydu koruma desteği kesilecek, İsrail toprakları artık tüm ülkeler için görünür hale gelecek.

Bunun yanında Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi'nin bir bölümünü de finanse eden Washington olduğu için görünür olan topraklar saldırıya da açık olacak.

Uzmanlar, Amerikan desteğinin çekilmesiyle İsrail'in askeri mühimmat desteği için NATO'ya yönelebileceğini belirtiyor. Ancak Rusya tehdidi nedeniyle bunun da beklenenden yavaş ilerleyeceği tahmin ediliyor.