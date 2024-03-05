ABD ön seçimlerinde "Süper Salı" heyecanı

EYALETLERDE ANKETLER NE SÖYLÜYOR?



ABD'de ön seçim sürecini takip eden güncel anket sonuçlarına göre Trump, Alabama'da yüzde 80'lere varan seçmen desteğiyle Haley'nin açık ara önünde gözüküyor.



Benzer şekilde Arkansas'ta da rakipsiz durumda olan Trump, California'da yüzde 55, Minnesota'da yüzde 76, North Carolina'da yüzde 45 ve Virginia'da ise yüzde 55 düzeyinde yarışı önde götürüyor.



Güney eyaletlerinden Oklahoma, Tennessee ve Utah'ta rakipsiz durumda bulunan Trump'a, ülkenin en büyük eyaletlerinden Texas'taki Cumhuriyetçi seçmen desteği ise yüzde 75 seviyesinde.



Halen yarışı bırakmayan Haley ise söz konusu tüm eyaletlerde yüzde 10 ila 15 düzeyinde desteK almış gözüküyor.



Demokratlarda ise Biden zaten aday adaylığını açıkladığı için tüm bu ön seçim sürecini biraz "formalite" olarak geçiriyor.

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