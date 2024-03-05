ABD ön seçimlerinde "Süper Salı" heyecanı

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek 60. Başkanlık Seçimleri için zaman ilerlerken 15 eyalette seçmenler aday adayları için tercihlerini yapacak.
Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont ve Virginia eyaletleri ile bağlı bölge Amerikan Samoası'nda seçmenler bugün sandık başına gidiyor.
Iowa'da 15 Ocak'ta başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partileri içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci 8 Haziran'da sona erecek.
Daha sonra 15-18 Temmuz'da Cumhuriyetçi Partinin Milwaukee'deki parti kongresinde, 19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Partinin Chicago'daki parti kongresinde partilerin başkan adayları resmen belirlenip açıklanacak.
Washington DC, Virginia, North Carolina ve Texas'taki ön seçimlerde Amerikan kamuoyunun gözü Trump'ın alacağı sonuca çevrilmiş durumda.
NEDEN "SÜPER SALI" DENİYOR?
ABD'de başkanlık seçimleri geleneksel olarak salı günü yapıldığı ve eyaletlerin çoğunda da "primary" denen ön seçimler de salı günü yapıldığı için en fazla sayıda eyaletin seçimlerinin toplandığı güne "Süper Salı" (Super Tuesday) deniyor.
"Süper Salı"dan galip çıkan isimlerin kendi partilerinin başkan adaylığını kazanmalarına kesin gözüyle bakılıyor.
Demokratlarda mevcut Başkan Joe Biden'ın adaylığı zaten belli olduğu ve sadece ağustos ayındaki parti kongresi beklendiği için bu yıl tüm gözler Trump'a çevrilmiş durumda.
Rakibi Nikki Haley'nin açık ara önünde bulunan Trump'ın "Süper Salı"dan rahat ve kesin bir galibiyetle çıkması ve Biden'ın başkanlıktaki rakibi konumunu netleştirmesi bekleniyor.
EYALETLERDE ANKETLER NE SÖYLÜYOR?
ABD'de ön seçim sürecini takip eden güncel anket sonuçlarına göre Trump, Alabama'da yüzde 80'lere varan seçmen desteğiyle Haley'nin açık ara önünde gözüküyor.
Benzer şekilde Arkansas'ta da rakipsiz durumda olan Trump, California'da yüzde 55, Minnesota'da yüzde 76, North Carolina'da yüzde 45 ve Virginia'da ise yüzde 55 düzeyinde yarışı önde götürüyor.
Güney eyaletlerinden Oklahoma, Tennessee ve Utah'ta rakipsiz durumda bulunan Trump'a, ülkenin en büyük eyaletlerinden Texas'taki Cumhuriyetçi seçmen desteği ise yüzde 75 seviyesinde.
Halen yarışı bırakmayan Haley ise söz konusu tüm eyaletlerde yüzde 10 ila 15 düzeyinde desteK almış gözüküyor.
Demokratlarda ise Biden zaten aday adaylığını açıkladığı için tüm bu ön seçim sürecini biraz "formalite" olarak geçiriyor.
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