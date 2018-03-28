ABD öncülüğündeki koalisyondan Suriye itirafı

ABD öncülüğündeki Uluslararası Ortak Kararlılık Koalisyonu açıklamayı Twitter üzerinden yayınladığı raporla kamuoyuyla paylaştı.



Raporda "elde edilen verilere göre, ortak kararlılık koalisyonu bugüne kadar kasıtsız olarak en az 855 sivili öldürdü" ifadeleri yer aldı.



522 raporun da hala açık olduğu ve incelemelerin devam ettiği bildirildi. Raporda ayrıca koalisyon güçlerinin Ağustos 2014'ten, Şubat 2018'e kadar toplam 29 bin 225 operasyon düzenlediği belirtildi.



Raporda, koalisyon ve ortaklarının şimdiye kadar 7,7 milyon Irak ve Suriyeliyi DAEŞ'in elinden kurtararak özgürleştirildiği bilgisi de yer aldı.



DAEŞ'le mücadelede yapılacak halen çok şey olduğuna da dikkat çekildi.