ABD ordusu açıkladı: “Suriye'de üst düzey DAEŞ'li isim öldürüldü”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de terör örgütü DAEŞ'in üst düzey bir isminin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD ordusu açıkladı: “Suriye'de üst düzey DAEŞ'li isim öldürüldü”

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 16 Haziran'da 'de gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu terör örgütü 'in üst düzey yetkililerinden Usame Cemal Muhammed İbrahim el-Cenabi'nin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Ölümü, terör örgütünün saldırılarına kaynak sağlama ve terör saldırıları gerçekleştirme yeteneğini sekteye uğratacak" ifadeleri kullanıldı. Hava saldırısında herhangi bir sivilin zarar görmediği vurgulandı.

ABD askerlerinin bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte DEAŞ'ın operasyonel gücünü zayıflatmak için operasyonlar yürütmeye devam edeceği belirtildi.

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