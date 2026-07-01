ABD ordusu deprem yardımı için Venezuela'da konuşlandı

ABD ordusu, geçen hafta Venezuela 'da meydana gelen depremlerin ardından insani yardım ve arama kurtarma operasyonlarını desteklemek amacıyla ülkede ve bölgede geniş kapsamlı askeri varlık konuşlandırdı.

ABD 'nin Latin Amerika'dan sorumlu en üst düzey askeri yetkilisi, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, 900'den fazla askeri personelin Venezuela içinde konuşlandırıldığını, yaklaşık 800 personelin ise Karayipler'deki lojistik merkezler olan Porto Riko ve Curaçao'da görevlendirildiğini bildirdi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) Komutanı General Francis Donovan, Amerikan kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, havalimanının yeniden faal hale getirilmesine destek verdiğini ve uluslararası insani yardımların ülkeye ulaşabilmesi için hava ile deniz unsurlarını harekete geçirdiğini açıkladı.

General Donovan, Venezuela semalarında en az dört veya beş adet MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı uçurduklarını, bu araçlardan elde edilen verilerin Miami'deki koordinasyon merkeziyle birlikte işlenerek Venezuela makamlarına anlık istihbarat desteği sağladığını kaydetti.

Donovan, "Bölgesel tehditleri izlemek için kullandığımız bazı askeri imkanları, şu anda yolların açık kalmasını sağlamak ve hasarlı binaların yerini tespit etmek için seferber ediyoruz" ifadelerini kullanarak bu tür analizlerin Venezuela makamları tarafından karadan tespit edilmesinin her zaman kolay olmadığını belirtti.

Devrik Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı operasyona atıf yapan General Donovan, "3 Ocak çok uzak bir tarih değil. Bu ilişkinin nasıl bir değişim geçirdiğini bir düşünün" değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'nın Karayip kıyılarında geçen hafta çarşamba günü bir dakikadan az arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem , çok sayıda binanın çökmesine yol açmış, resmi verilere göre en az bin 700 kişi hayatını kaybetmiş ve on binlerce kişi enkaz altında kalmıştı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, dün yaptığı açıklamada, felaketin altıncı gününde süren arama çalışmalarında enkaz altından şu ana kadar sadece üç yaşında bir çocuğun sağ çıkarılabildiğini aktarmıştı.

General Donovan, afet bölgesine ulaşan ilk yabancı unsurlar arasında ABD Deniz Piyadelerinin yer aldığını ve kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmasına destek verdiğini açıkladı.

ABD ordusu, Virginia'nın Fairfax bölgesinden gelen uzman arama kurtarma ekiplerinin bölgeye naklini sağlarken bu ekipler hafta sonu bir anne ile dokuz aylık bebeğinin kurtarıldığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Donovan, yürütülen operasyonun lojistik boyutunun son derece kritik olduğunu ve önceliğin hayat kurtarıcı uluslararası yardımların giriş kapılarında birikmesini önlemek olduğunu belirtti.

General Donovan, "Bu tür durumlarda işler bazen ters gidebilir. Lojistik altyapınız yoksa çok fazla malzemeyi yığarsınız ancak bunları afet bölgelerine ulaştıramazsınız" dedi.

Venezuela hükümeti, depremin ardından ilk kritik günlerde arama kurtarma ekiplerini ve ağır iş makinelerini bölgeye sevk etmekte geç kaldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Bu durum afetzedeleri kendi imkanlarıyla, kürek ve halat kullanarak yakınlarını aramaya mecbur bırakmıştı.

Cumartesi gününden itibaren devlet televizyonu enkaz alanlarında iş makinelerinin çalışmaya başladığını gösterirken bölge halkı yabancı ekiplerin cenazelerin çıkarılmasına yardım ettiğini bildirdi.

Venezuela halkının hükümetin yetersiz müdahalesine yönelik tepkileri sorulduğunda temkinli bir dil kullanan Donovan, Caracas yönetiminin geçmişteki kötü yönetim mirasıyla ve bu sürecin ülkenin altyapısını tamamen çökertmiş olması gerçeğiyle mücadele ettiğini iddia etti.

Donovan, ilaç ve hastane personeli eksikliğinin de bu hoşnutsuzluğu artırdığını ekledi.

Askeri misyonun Venezuela'da ne kadar kalacağına dair bir tarih vermekten kaçınan ve bu kararın yardım operasyonunu koordine eden ABD Dışişleri Bakanlığına ait olduğunu vurgulayan Donovan, "Burada kalıcı olmak gibi bir niyetimiz yok. Bizim insani yardım operasyonlarındaki görevimiz budur; işimiz bittiğinde ayrılırız" ifadelerini kullandı.

General Donovan, bu sürecin iki ülke orduları arasında daha güçlü ilişkilerin kurulmasına vesile olmasını umduğunu belirterek "Eğer bu durum askeri ilişkileri geliştirmek için bir kapı aralarsa, ileriye doğru adım atmaya kesinlikle hazırız" dedi.