ABD ordusu, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı

ABD , İran 'a yeni bir saldırı başlattığını açıkladı.

İran medyası, Sirik'te, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta çok sayıda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.



ABD ordusu, saldırıların Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasına misilleme olarak yapıldığını belirtti. Açıklamada, “İran'ın sergilediği saldırgan tavır haksız, tehlikeli ve ateşkesin açıkça ihlaliydi" denildi.

NE OLMUŞTU?



ABD medyası, dün gece Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemilere en iki füze fırlatıldığını bildirmişti.



İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda Umman kıyısı yakınlarında güneye doğru seyreden bir tankerden ihbar aldıklarını bildirmişti. İhbara göre tanker, kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulmuş ve gemide yangın çıkmıştı.

Katar da Er-Rukeyyat adlı petrol tankerinin vurulduğunu açıklamıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari İran'ı suçlayarak "Er-Rukeyyat'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçişi sırasında hedef alınması, uluslararası seyrüsefer ve küresel enerji arzı güvenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı, uluslararası hukukun ağır ve açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmeler üzerine ABD'nin İran'a askeri yanıt verebileceği belirtilmişti. Gerginlik ve belirsizlik sonrası petrol fiyatları ise yüzde 3'e yakın artmıştı .

ABD GEÇEN HAFTA DA SALDIRDI

ABD geçen hafta da Hürmüz Boğazı'ndan gelen haberler nedeniyle İran'ın ateşkes anlaşmasına duymadığını belirterek yeni saldırılar gerçekleştirmişti. Bunun üzerine İran da ABD'nin bölgedeki üslerini hedef aldığını bildirmişti.

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ABD uçaklarının ateşkesi tekrar ihlal eden İran'ın füze ve dron depolama tesislerini vurduğunu savunan ABD Başkanı Donald Trump "Bir daha asla ders almamaları mümkün. Öyle bir an gelebilir ki artık makul davranma şansımız kalmaz. Başladığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalacağımız noktaya gelebiliriz. O zaman İran İslam Cumhuriyeti diye bir ülke kalmaz." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı misillemeler sonrası taraflar en son geçen hafta çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da dolaylı teknik görüşmeler gerçekleştirmişti. Trump, söz konusu temasları "oldukça iyi" olarak nitelendirmişti. İran tarafı, görüşmelerde dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran varlığının bir bölümünün serbest bırakılması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

15 HAZİRAN'DA ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

İki ülke arasında 15 Haziran'da ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Buna göre iki ülke arasında daha ileri müzakere aşamasına geçilecekti. Ancak ateşkese uyulmaması görüşmeleri sekteye uğrattı.