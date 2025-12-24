ABD ordusu Karayipler'e askeri uçak yığıyor

ABD hükümeti, Venezuela'ya yönelik askeri baskıyı gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Amerikan ordusu bu hafta Karayipler'e bir dizi nakliye ve kargo uçağı gönderdi.

EN AZ 16 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

New York Times tarafından incelenen uçuş takip verilerine göre, çoğunlukla askeri birlik ve teçhizat taşımak için kullanılan C-17 kargo uçakları, geçtiğimiz hafta Amerikan askeri üslerinden Porto Riko'ya en az 16 uçuş gerçekleştirdi.

Bazı askeri uçuşlar kamuya açık uçuş takip sitelerinde görünmediğinden, gerçek uçuş sayısı daha yüksek olabilir.

C-17 uçakları, New Mexico, Illinois, Vermont, Florida, Arizona, Utah, Washington ve Japonya'daki üslerden Porto Riko'ya uçtu. Bu uçuşlarda kaç asker veya ekipman taşındığı belirsiz.

SON YILLARIN EN BÜYÜK ASKERİ KONUŞLANDIRMASI

ABD Merkez Komutanlığı, Karayipler'de halihazırda yaklaşık 15 bin askerin konuşlandırıldığını ve bunun ülkenin son yıllardaki en büyük deniz gücü konuşlandırmalarından biri olduğunu açıkladı.

Trump, konuşlandırmayı "devasa bir donanma" olarak nitelendirdi ve Venezuela'ya "yakında" kara harekatı planladığını söyledi.

20'DEN FAZLA TEKNE SALDIRISI DÜZENLENDİ

Ağustos ayında Trump, yönetiminin terör örgütü olarak nitelendirdiği bazı Latin Amerika uyuşturucu kartellerine karşı askeri güç kullanmaya başlanması için Pentagon'a direktif vermişti.

O zamandan beri, yirmiyi aşkın tekne saldırısında 100'den fazla kişi öldürüldü.

GPS SİNYALLERİNİN ENGELLENMESİ

ABD ve Venezuela arasında tırmanan gerilim, her iki ülkenin ordularının da olası bir saldırıya karşı önlem olarak Karayipler'deki uydu navigasyon sinyallerini engellemesine yol açtı. Bu durum bölgedeki hava ve deniz trafiğini her geçen gün artan bir kaza riskine maruz bırakıyor.