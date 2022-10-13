ABD ordusu kuralları 'mecburen' değiştirdi: Obezler de kabul edilecek

Military.com'a göre, kural değişikliği ordunun en yüksek rütbeli komutanı Çavuş Binbaşı Michael Grinston tarafından açıklandı.



Washington'daki bir ordu konferansında askerlere konuşan Grinston, "ACFT'den (Ordu Savaş Fitness Testi) yüksek puan aldıysanız, bu iyi olduğunuz anlamına gelir" dedi.



Grinston, ağırlıkla ilgili politikalarda yapılacak diğer değişikliklerin değerlendirildiğini ve haziran ayına kadar tamamlanacağını söyledi.



Kural değişikliklerinin ne zaman yürürlüğe gireceğine karar verilmedi.



Ordu, tarihsel olarak en az altı ayda bir tartım yapılmasını zorunlu kılıyor ve yeniden askere alınma, terfi, transfer veya profesyonel okullara katılmaya uygunluk açısından çok şişman olduğu düşünülen kişilere izin vermiyordu.



ORDUNUN ASKER BULMA KRİZİ



Kural değişiklikleri, 2022 mali yılı için işe alım hedefinin yüzde 25 gerisinde kalınmasının ardından geldi.



Ordu asker ihtiyacını karşılayabilmek için giriş ikramiyelerini 50 bin dolara yükseltmişti ancak işe yaramamıştı.



Pentagon verilerine göre, ABD'li yetişkinlerin yüzde 42'sinden fazlası obez ve 1997'den sonra doğan Amerikalıların yaklaşık yüzde 71'i askerlik hizmeti için uygun değil, bunun en yaygın nedeni de kalifiye olamayacak kadar şişman olmaları.