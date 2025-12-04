ABD ordusu Ortadoğu'da yeni drone filosu kurdu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun, Ortadoğu'ya ilk tek yönlü saldırı tipi insansız hava aracı (İHA) filosunu konuşlandırdığını bildirdi.

CENTCOM'un açıklamasında, filonun "Akrep Saldırı Görev Gücü (TFSS) tarafından kullanılacağı" belirtildi.

TFSS gücünün, CENTCOM görev bölgesinde bulunan "Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Saldırı Sistemi (LUCAS)" İHA filo sistemlerini kullanacağı ifade edildi. LUCAS filosunun otonom tasarlandığı ve "geniş menzilli" olduğu aktarılan açıklamada, İHA'ların mancınık, roket destekli fırlatıcı ve mobil platformlara konuşlandırılabildiği kaydedildi.

"KÖTÜ NİYETLİLERİ CAYDIRIYOR"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, yaptığı açıklamada, yeni görev gücünün "inovasyonun caydırıcı bir unsur olarak kullanılması" için gerekli koşulları oluşturduğunu belirtti. Cooper, “Uzman savaşçılarımızı son teknoloji drone yetenekleriyle daha hızlı donatmak, ABD askeri yeniliğini ve gücünü sergiliyor, kötü niyetli kişileri de caydırıyor” dedi.

ABD merkezli "Defense Scoop" internet sitesinde silahlı, otonom teknolojili ve düşük maliyetli İHA konuşlandırmalarının askeri çatışmalarda belirleyici unsur haline geldiği aktarıldı. İsmi verilmeyen savunma yetkilisi, TFSS sistemlerinin CENTCOM sorumluluk alanında ve "oldukça az uyarı ve hazırlık zamanıyla" kullanılabileceğini bildirdi.

LUCAS drone'u, ABD merkezli ileri insansız sistemler geliştirme şirketi SpektreWorks tarafından geliştiriliyor. CNN'e göre, her bir LUCAS drone'u yaklaşık 35 bin dolara mal oluyor.