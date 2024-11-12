ABD ordusu: Suriye'de İran bağlantılı dokuz hedef vuruldu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İran bağlantılı hedeflere yönelik Suriye'de yeni saldırılar gerçekleştirdi.

CENTCOM, saldırıların amacının, İran destekli grupların ABD personeli ve terör örgütü DAEŞ'e karşı mücadele eden koalisyon güçlerine yönelik yeni saldırılar düzenleme kabiliyetlerini azaltmak olduğunu belirtti.

Orgeneral Michael Erik Kurilla, ABD'nin kendi personelini ve koalisyon ortaklarını korumak için tüm gerekli adımları atmaya kararlı olduğunu berlitti.

Kurilla, ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.