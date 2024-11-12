ABD ordusu: Suriye'de İran bağlantılı dokuz hedef vuruldu

Amerikan güçleri, Suriye'de ABD personeline yönelik gerçekleşen çok sayıda saldırıya yanıt olarak İran bağlantılı gruplara ait iki bölgede toplam dokuz hedefin vurulduğunu açıkladı.

ABD ordusu: Suriye'de İran bağlantılı dokuz hedef vuruldu

Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İran bağlantılı hedeflere yönelik Suriye'de yeni saldırılar gerçekleştirdi.

CENTCOM, saldırıların amacının, İran destekli grupların ABD personeli ve terör örgütü 'e karşı mücadele eden koalisyon güçlerine yönelik yeni saldırılar düzenleme kabiliyetlerini azaltmak olduğunu belirtti.

Orgeneral Michael Erik Kurilla, ABD'nin kendi personelini ve koalisyon ortaklarını korumak için tüm gerekli adımları atmaya kararlı olduğunu berlitti.

Kurilla, ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

ABD ordusu: Suriye'de İran bağlantılı dokuz hedef vuruldu - 1

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