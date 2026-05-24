ABD ordusu, Venezuela'nın başkenti üzerinde tatbikat yaptı

Bu, ABD güçlerinin 3 Ocak’ta Caracas’a düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i kaçırmasından bu yana ülkedeki ilk askeri tatbikat oldu.

Venezuela makamları, söz konusu saldırıda en az 100 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Venezuela hükümeti, son tatbikatın olası sağlık acilleri ve doğal afetler için tahliye provası amacıyla onaylandığını belirtti. Tatbikatta ABD’ye ait iki MV-22B Osprey tipi askeri hava aracı ABD Büyükelçiliği yakınlarına inerken, bazı askeri gemiler de Karayipler’de Venezuela karasularına girdi. Venezuela Enformasyon Bakanlığı konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

ABD Büyükelçiliği ise yayımladığı açıklamada Başkan Donald Trump’ın “üç aşamalı Venezuela planının uygulanmasına bağlı kalındığını”, özellikle de “Venezuela’nın istikrara kavuşturulmasının” hedeflendiğini belirtti.

Açıklamada, ABD’nin Amerika kıtasındaki askeri operasyonlarından sorumlu Güney Komutanlığı’nın başındaki Francis Donovan’ın da Caracas’ta bulunduğu kaydedildi.

Trump yönetimi, Maduro’nun eski yardımcısı Delcy Rodriguez liderliğindeki yönetimi destekliyor. Rodriguez hükümeti, Venezuela’nın geniş petrol ve maden rezervlerini ABD’ye açan yeni yasalar çıkarmıştı. Trump, Maduro’nun yakalanmasının ardından yaptığı açıklamalarda ABD’nin Venezuela’da “kontrolü sağladığını” ve ülkeyi “istikrara kavuşturana kadar sürecin yönetileceğini” söylemişti. Trump ayrıca Amerikan şirketlerinin Venezuela’nın petrol sektörünü yeniden ayağa kaldıracağını savunmuştu.