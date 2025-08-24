ABD ordusu Washington'dan sonra Chicago'ya girecek

ABD'nin başkenti Washington DC'de "kamu güvenliği acil durumu" ilan edip ulusal muhafızları sokağa indiren Trump'ın bu defa Chicago için harekete geçeceği öne sürüldü.



İddianın sahibi, ABD merkezli The Washington Post gazetesi.



Habere göre, plan eylül ayında uygulamaya konulacak.



Gazete, binden fazla ulusal muhafızın kentte görevlendirileceğini yazdı.



ABD'nin Washington kentinde suç oranlarını azaltmak amacıyla, ulusal muhafızlar adı verilen ordu birimi sokağa inmişti.



Operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.



Asker sokakta polise destek verirken, federal ajanların da güvenliği ele alacağı ifade edilmişti.



ABD Başkanı Donald Trump, kararı "suç oranlarını, evsizliği ve yasadışı göçü azaltmak için verdiğini" savunmuştu.

