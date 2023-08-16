ABD ordusunda atama krizi

Austin ayrıca, "Bu durum Amerika'nın askeri hazırlığını zayıflatıyor. En iyi subaylarımızı elimizde tutmamızı güçleştiriyor ve çok sayıda asker ailesinin hayatını alt üst ediyor. Ordumuz, aileleri, müttefiklerimiz, ortaklarımız ve ulusal güvenliğimiz daha iyisini hak ediyor." dedi.



TUBERVİLLE'İN OFİSİ İLGİLİ POZİSYONLARIN BOŞ OLMADIĞINI BELİRTİYOR



Atamaları engelleyen Tuberville'in ofisi ise eleştirilere karşı, pozisyonların boş olmadığını ve bunlara vekalet eden deneyimli yetkililerin bulunduğunu ifade ediyor.



Tuberville ayrıca, "engellemeyi kendisinin yapmadığını ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'ın herhangi bir adayı oylamaya zorlama yetkisine sahip olduğunun" altını çiziyor.



Öte yandan, Schumer'ın, askeri adaylık sürecinin siyasallaştırılması olarak nitelendirdiği bu seçeneği reddettiği belirtiliyor.