ABD ordusundan askerlere GTA 6 için özel izin

Rockstar Games verilerine göre video oyunu, Xbox ve PlayStation oyuncuları için 19 Kasım tarihinde erişime açılacak.

3. Piyade Tümeni sözcüsü Yarbay Angel Tomko, ABD basınına yaptığı açıklamada, tabur içinde şartları karşılayan 130 askerden 20'sinin bu teşviki seçtiğini bildirdi.

Komuta kademesi ve kariyer danışmanının askerleri heyecanlandırmak ve personelin bizzat ilgi duyduğu bir ödül bulmak istediği belirtildi.

Yarbay Tomko konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Tabura yeni katılan bir kariyer danışmanı, 2027 mali yılı sözleşme yenileme hedeflerine ulaşmak amacıyla güncellenmiş ve yaratıcı bir teşvik programı fikriyle birlik liderliğine başvurdu. Şartları karşılayan askerlerin sözleşmelerini en az iki, en fazla altı yıl uzatmaları gerekiyor."

Sözleşme yenileme teşvikleri ABD ordusunda yaygın bir uygulama olarak biliniyor.

GTA 6 izni de yerel komutanların personeli orduda tutabilmek adına başvurduğu yaratıcı çözümler arasında yerini aldı.

Birliklerde uygulanan diğer teşvikler arasında bazı görevlerden muafiyet, otopark ayrıcalıkları ve personelin görev performansına bağlı olarak maaş çeklerinin miktarını artırma gibi yöntemler bulunuyor.

En yetenekli personeli bünyelerinde tutmak istediklerini vurgulayan Tomko, "Bu popüler video oyununun çıkışıyla bağlantılı böylesi benzersiz bir fırsatı geliştirmek, kurum içindeki kariyer danışmanının yaratıcılığının bir göstergesidir" dedi.

Tomko'nun paylaştığı bilgilere göre 3. Piyade Tümeni, kariyer danışmanlarının "bu tugaydaki görevlerini resmi süresinden 90 gün önce tamamlamasıyla" geçen yıl ordu içinde personeli elde tutma oranında birinci sırada yer aldı