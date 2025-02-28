ABD Ordusu'nun sırları: "Kendi halkına karşı biyolojik silahlar kullandı"

Dailymail'de yer alan habere göre, 1949 ile 1969 yılları arasında, CIA tarafından yönetilen gizli operasyonlarda Amerika'nın farklı şehirlerinde biyolojik ve kimyasal silahlar kullanıldı. Hawaii, Alaska, New York, Florida ve Kaliforniya gibi bölgelerde, hastalıklar, bakteriler ve sinir gazlarıyla yapılan bu saldırılar sonucunda onlarca insanın hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

SALDIRILARA KARŞI STRATEJİK TESTLER



Söz konusu deneylerin amacı, Soğuk Savaş sırasında Amerika'nın büyük şehirlerinde yapılacak bir saldırıya karşı ordu stratejilerinin test edilmesiydi. Ancak bu "görünmez" savaş, biyolojik silahların halkı etkilemeden, onları "robotlaştırarak" veya öldürerek gerçekleşiyordu. 1950'li yıllarda ABD Donanması, San Francisco'nun hava sahasına büyük miktarda bakteri püskürterek, biyolojik silahların etkilerini test etti. Bu testin sonucunda ise bir Amerikalı öldü.



CIA'İN ZİHİN KONTROL DENEYİ



El yazmasında, CIA’in MKUltra programı hakkında da önemli bilgiler yer alıyor. Bu program, zihin kontrolü ve psikolojik şartlandırma üzerine yapılan testler ve denemeleri içeriyor. CIA'in çeşitli psikolojik yöntemler ve ilaçlar kullanarak kişileri itiraf ettirmeye çalıştığı iddialarını da içeren programın 1950'ler ve 1960'lar boyunca birçok Amerikalı üzerinde uygulandığı iddia edilmişti.



Washington Post'un 1979 tarihli bir makalesi, CIA'ın New York’ta biyolojik silahları test ettiği iddialarını destekliyordu. Aynı şekilde, Scientology Kilisesi’nin yaptığı araştırmalar, CIA’in 1950'lerde Florida’da ve diğer şehirlerde biyolojik silah denemeleri gerçekleştirdiğini ileri sürüyordu.



Tüm bu gizli operasyonların 1960'ların sonunda sonlandırıldığı ancak halk üzerinde ciddi etkiler bıraktığı belirtildi. ABD, 1997 yılında kimyasal silahlarını imha etme taahhüdünde bulundu ve biyolojik silah programına son verdi.