ABD Ortadoğu'ya güdümlü füze denizaltısı konuşlandıracak

Pentagon, Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey üyelerinin öldürülmesinin ardından bölge İran ve müttefiklerinin olası saldırılarına hazırlanırken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Ortadoğu'ya bir güdümlü füze denizaltısının konuşlandırılması emrini verdiğini söyledi.

Nükleer enerjiyle çalışan USS Georgia denizaltısı Temmuz ayında Akdeniz'e gönderilmişti.

Austin'in İsrailli mevkidaşıyla görüşmesinin ardından bir açıklama yapan Pentagon, Austin'in Abraham Lincoln saldırı grubuna bölgeye intikalini hızlandırma emri verdiğini bildirdi.

"ASKERİ GÜCÜ ARTIRILACAK"



Pentagon tarafından yapılan açıklamada, "Bakan Austin, ABD'nin İsrail'i savunmak için mümkün olan her adımı atma konusundaki kararlılığını yineledi ve bölgesel gerginliklerin artması ışığında ABD'nin Ortadoğu genelindeki askeri güç duruşunun ve kabiliyetlerinin güçlendirildiğini kaydetti" ifadelerine yer verildi.



ABD ordusu, İsrail'in savunmasını güçlendirmeye çalışırken Orta Doğu'ya ilave savaş uçakları ve donanma savaş gemileri konuşlandıracağını açıklamıştı.

ORTADOĞU SAVAŞINA DÖNÜŞECEĞİ ENDİŞELERİNİ ARTTIRDI

Suikast ve İran destekli Lübnanlı grup Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Fuad Şükr'ün İsrail tarafından Beyrut'ta düzenlenen bir saldırıda öldürülmesi, Gazze'deki çatışmanın daha geniş bir Ortadoğu savaşına dönüşeceği endişelerini arttırdı.

İran, Haniye suikastında İsrail'e verdiği destek nedeniyle ABD'nin sorumluluğu olduğunu söyledi.