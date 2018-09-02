Pakistan devlet radyosu Radio Pakistan'dan yapılan açıklamaya göre, yardım, Pakistan'ın terörle mücadelede yeterince başarılı olmadığı iddiasıyla kesildi.



Pentagon'dan yapılan açıklamada, 300 milyon dolarlık yardımın kesilme kararının Kongre tarafından onaylanması halinde bu kaynağın daha öncelikli alanlara aktarılacağını belirtti.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 5 Eylül'de yapacağı Pakistan ziyaretinden birkaç gün önce alınan kararı değerlendiren güvenlik uzmanı emekli Tuğgeneral Mahmud Şah, "Trump yönetiminin aldığı bu karar, çok akılsızca alınmış bir karar. ABD'nin Pakistan'ı bu tür kararlarla baskı altına alabileceğini sanmıyorum" diye konuştu.



Trump yönetiminde Türkiye, Çin, Rusya, İran, Kanada ve Avrupa Birliği ülkeleriyle bozulan ilişkilere değinen Şah, yaşananlardan en çok ABD'nin etkileneceğini belirerek "Kesilen yardımın maddi olarak çok bir önemi yok ancak asıl etkilenecek olan diplomatik ilişkiler ve politikalardır" ifadelerini kullandı.



Siyasi analist İyaz Han Hattak da iki ülke arasındaki siyasi gerilimin IMF kurtarma paketine de yansıyacağını ve ABD'nin burada Pakistan'a zorluk çıkaracağını söyledi.



Hattak, Pakistan'ın bu gerginliği Pompeo'nun ziyaretinde gündeme getireceğini ve iki ülke ilişkilerinin ya sona ereceği ya da devam edeceği kararının burada alınacağını düşündüğünü kaydetti.



Maddi yardımın kesilme kararının Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ABD ile yapılan ve Pakistan'ın aleyhine olan anlaşmaları iptal etme açıklamasının ardından gelmesi ise dikkat çekiyor.



Geçen cuma yazılı açıklama yapan Han, ABD'nin adil olmayan isteklerinin artık kabul edilmeyeceği ve geçmiş hükümetler tarafından Pakistan'ın aleyhine yapılan anlaşmaların iptal edileceğini söylemişti. Han, hangi anlaşmaların iptal edileceğini belirtmemişti.



Trump yönetimi daha önce de Pakistan'a yapılacak maddi yardımı kesmişti. Ocak ayında ABD'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın bazı terör örgütleri için güvenli bölge olduğu ve bu örgütlerin Afganistan'da saldırılarda bulunduğu iddia edilmişti.



Bu dönemde de Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolarlık askeri yardımın ödemesi durdurulmuştu.



Aynı dönemde Koalisyon Destek Fonu'nun yapacağı 500 milyon dolarlık yardım da Kongre tarafından askıya alınmıştı.



Pakistan haziran ayında da Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından teröre destek verdiğine ilişkin iddialar neticesinde gri listeye alınmıştı.



FATF'nin 37 üyesinden sadece Türkiye ve Çin bu karara ret oyu vermişti.

