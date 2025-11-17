ABD Pasifik'te bir tekne daha vurdu: 3 ölü

ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'deki askeri gücü Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneyi daha hedef aldı.

Güney Komutanlığı saldırının görüntüsünü yayınladığı sosyal medya paylaşımında “İstihbarat, söz konusu teknenin yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını, bilinen bir narkotik güzergâhı boyunca ilerlediğini ve uyuşturucu taşıdığını doğruladı.” açıklaması yaptı. Ayrıca saldırının Karayipler'de, Venezuela açıklarında da görev yapan Güney Mızrağı Ortak Görev Gücü tarafından düzenlendiği ifade edildi.

Bu saldırı, ABD ordusunun Eylül ayı başından bu yana uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yaptığı bilinen 21’inci operasyon oldu. Pentagon verilerine göre, bu saldırılarda 80’den fazla kişi hayatını kaybetti.