ABD, Pasifik'te bir tekneyi daha hedef aldı. 4 kişi öldü

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim zirveye ulaşırken ABD ordusunun Doğu Pasifik'teki saldırıları da devam ediyor.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), bölgede uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin vurulduğunu ve 4 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. SOUTHCOM, sosyal medya hesabından teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda, uluslararası sularda vurulan teknenin "terör örgütü" olarak tanımlanan bir grup için faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

Geminin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı öne sürülen paylaşımda, saldırıda 4 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği aktarıldı.

ABD'nin Karayipler ve Doğu Pasifik'teki teknelere yönelik 22 saldırısında en az 87 kişi öldürülmüştü.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz gücü gönderilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.