ABD, Pekin'den yarasa mağarasından zatürre kapan madencilerin kayıtlarını istedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Covid-19'un laboratuvardan mı çıktığı yoksa hayvandan insana mı bulaştığını araştırmaları için istihbarat kurumlarına 90 gün süre vermesinin ardından ABD'de virüsün kaynağına ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.



Fauci, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, Çin yönetiminin 3'ü Vuhan Viroloji Laboratuvarı'nda çalışan 9 kişinin, Covid-19 salgına dönüşmeden önce geçirdiği süreçle ilgili kayıtları yayımlaması gerektiğini belirtti.



ÖZELLİKLE LABORATUVARDA ÇALIŞAN 3 KİŞİNİN KAYITLARI İSTENDİ



Bu kayıtların, Covid-19'un ilk günlerine ve kökenine ışık tutacağının altını çizen Fauci, "2019'da hastalandığı iddia edilen ve laboratuvarda çalışan 3 kişinin kayıtlarını özellikle görmek istiyorum. Bu kişiler gerçekten hastalandı mı ya da hastalandılarsa bunun nedeni neydi" ifadelerini kullandı.

'YARASA MAĞARASINA GİREN MADENCİLER'



Fauci, 3 laboratuvar çalışanının haricindeki 6 kişinin de 2012'de bir yarasa mağarasına giren madenciler olduğu ve bundan sonra zatürre geçirdiklerini, corona virüsün kaynağı olduğu iddia edilen bu mağaradan alınan numunelerin ise Vuhan Viroloji Enstitüsünde saklandığının iddia edildiğini belirtti.