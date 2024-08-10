ABD polisi 5 yaşındaki otizmli çocuğu boğulmaktan kurtardı

ABD’nin Florida eyaletinde polis, kaybolan 5 yaşındaki otizmli bir çocuğu bulduğu vücut kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde çocuğun göle girdiği ve bir kütüğe sarılarak kurtarılmayı beklediği görüldü.

ABD polisi 5 yaşındaki otizmli çocuğu boğulmaktan kurtardı

’nin Florida eyaletinde 6 Ağustos’ta bir ailenin 5 yaşında otizmli çocuklarının kayıp olduğunu bildirmesiyle harekete geçen polis, çocuğu evinin yakınındaki gölde buldu.

Kurtarma anlarının vücut kamerası görüntülerini paylaşan polis yaptığı açıklamada, “Salı günü saat 19:30 civarında Florida’daki bir evde kayıp bir ihbarına yanıt verdik. Çocuğun babası, polislere 5 yaşındaki oğlunun ikinci kattaki bir kapıdan evden kaçtığını ve bunun bir alarmı tetiklediğini söyledi. Aile hemen aramaya başladı, komşularından yardım istedi ve 112'yi aradı. Polisler, evi ve yakın çevreyi aradılar ancak bir sonuç alamadılar. Ancak 5 yaşındaki çocuğun otizmli olduğunu ve suya ilgi duyduğunu öğrenen polisler, mahallenin yakınındaki gölleri kontrol etmeye başladılar.

Brough, saat 19:48 civarında bir ses duydu ve çocuğu suda bir kütüğe tutunmuş halde gördü. Şerif Yardımcısı Brough gölete atladı ve çocuğu karaya taşıdı. Ailenin, çocuğun kaybolduğunu hemen bildiren kapıdaki alarm da dahil olmak üzere evi güvence altına almak için çeşitli önlemler aldığı doğrulandı” dedi.

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