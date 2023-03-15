ABD polisi Mertcan Çakmak'ı arıyor

ABD’nin New York şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Mertcan Çakmak, pazar akşamı yaşadığı evden bisikletiyle çıktıktan sonra geri dönmedi.
Kendisinden haber alınamayan Mertcan, New York polis ekiplerince aranıyor.
Pix11 sitesinin haberine göre, polis komiseri Rodney Harrison Mertcan'ı arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Harrison, 12 yaşındaki Mertcan'ın fotoğraflı "Kayıp Çocuk" ilanlarının Farmingville kenti ve yakın bölgelere gönderilerek gönüllüler yardımıyla dağıtıldığını aktardı.
Fotoğrafın her yere dağıtılmasının önemli olduğunu vurgulayan Harrison, kayıp kişilerin bulunmasına yardımcı olması için el ilanlarının dağıtılmaya devam edeceğini söyledi.
Mertcan, 13 Mart akşamı yaşadığı evden bisikletiyle çıktıktan sonra geri dönmemiş ve ailesi, yerel saatle 05.45'te Suffolk County Emniyet Müdürlüğüne giderek çocuklarının kayıp olduğunu bildirmişti.
Mertcan'ı bulmak için harekete geçen polis, hip-hop hayranı Mertcan'ın son olarak Waverly Bulvarı'nda bulunan evinden çıkarken görüldüğünü açıklamıştı.
Müfettişler, Mertcan'ın kentin Bronx bölgesine gitmeye çalıştığını düşünüyor.