ABD polisi Mertcan Çakmak'ı arıyor

Fotoğrafın her yere dağıtılmasının önemli olduğunu vurgulayan Harrison, kayıp kişilerin bulunmasına yardımcı olması için el ilanlarının dağıtılmaya devam edeceğini söyledi.



Mertcan, 13 Mart akşamı yaşadığı evden bisikletiyle çıktıktan sonra geri dönmemiş ve ailesi, yerel saatle 05.45'te Suffolk County Emniyet Müdürlüğüne giderek çocuklarının kayıp olduğunu bildirmişti.



Mertcan'ı bulmak için harekete geçen polis, hip-hop hayranı Mertcan'ın son olarak Waverly Bulvarı'nda bulunan evinden çıkarken görüldüğünü açıklamıştı.



Müfettişler, Mertcan'ın kentin Bronx bölgesine gitmeye çalıştığını düşünüyor.