ABD polisi otobanda dolaşan köpekleri vurdu: Soruşturma başlatıldı

Olay üzerine Heyburn polisinden yapılan basın açıklamasında, “otoyolda kontrolsüz başıboş dolaşan ve trafik güvenliği endişelerine neden olan" iki köpeğe ateş açıldığı belirtildi.



Açıklamada, Heyburn’deki I-84 otobanı üzerinde hız sınırının 128 kilometre olduğu ve köpekler nedeniyle trafiğin aniden durmasının sürücüler için tehlike yaratacağı kaydedildi.



Açıklamada, "Her iki köpek de birer kurşunla vurularak otobandan kenara çekildi. Köpeklerde künye yoktu." ifadesi kullanıldı.



Öte yandan, sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde ise bazı sürücülerin polise tepki gösterdiği görüldü.



Cep telefonu ile otobanda seyrederken vurulan köpekleri kaydeden vatandaşlar polise öfkesini dile getirirken, bazı görgü tanıkları da köpeklerin hiç saldırgan olmadığı sadece yorgun ve susamış göründükleri şeklinde yorumda bulundu.



Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine olayla ilgili inceleme başlatılırken, köpekleri vuran polisin de soruşturma kapsamında idari izne ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.