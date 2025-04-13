ABD polisinin vurduğu otizmli genç hayatını kaybetti

ABD’nin Idaho eyaletinde polisin vurarak ağır yaraladığı 17 yaşındaki Victor Perez’in hayatını kaybettiği açıklandı. Perez’in aynı zamanda serebral palsi rahatsızlığının da olduğu, bir çitin arkasında elinde bıçak olduğu sırada polis tarafından ateşli silahla ağır yaralandığı belirtildi.



ABC 7 News haber sitesinin aktardığına göre, gencin ailesi tarafından yapılan açıklamada, gencin 5 Nisan’da vurulduktan sonra komaya girdiği, cuma günü yapılan testlerde beyin faaliyetinin olmadığının görüldüğü ve gencin yaşam destek ünitesinden ayrıldığı ifade edildi. Çok sayıda ameliyat geçiren gencin vücudundan dokuz kurşun çıkarıldığı ve doktorların Perez’in bacağını kesmek durumunda kaldığı belirtildi.



“ZAR ZOR YÜRÜYEBİLİYORKEN ÇİTTEN NASIL ATLAYACAKTI?”



Idaho’nun Pocatello kentinde 5 Nisan’da polise yapılan ihbarda “sarhoş olduğu görülen” bir kişinin elindeki bıçakla bir başka kişiyi kovaladığı belirtmiş, daha sonra bu kişinin Perez olduğu, sarhoş olmadığı, fiziksel engeli sebebiyle bu şekilde yürüdüğü anlaşılmıştı. Bu esnada aile üyeleri de Perez’in elindeki büyük mutfak bıçağını almaya çalışmıştı.



Bir komşuları tarafından çekilen video görüntüsünde dört polis memurunun olay yerine geldikten sonra Perez’in yerde yattığı görüldü. Polis, Perez’e elindeki bıçağı bırakmasını söylemiş, ancak genç bunun yerine polise doğru yürümeye başlamıştı. Polis memurları, araçlarından indikten yaklaşık 12 saniye sonra gencin üzerine ateş açtı.

Gencin teyzesi Ana Vazquez, yaşananlara ilişkin olarak, “Herkes polise ‘hayır, hayır’ demeye çalışıyordu ama o dört polis memurunun umrunda olmadı. Ne olduğunu, durumun ne olduğunu sormadılar. (Perez) zar zor yürüyebiliyorken çitten nasıl atlayacaktı?” diye konuştu.



POLİS MEMURLARI İDARİ İZNE ÇIKARILDI



Yaşanan polis şiddeti, ailenin yaşadığı mahallede de öfke yarattı. Cumartesi sabahı gencin tedavi gördüğü Pocatello’daki hastanenin dışındaki anma eylemine yaklaşık 200 kişi katıldı.

Bir başka grup ise polis merkezinin de olduğu belediye binasının önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Protesto sırasında yakınlardaki bir binanın çatısına keskin nişancıların konuşlandırıldığı görüldü. Eylemciler ellerinde “Victor için adalet” yazılı dövizler taşırken, yoldan geçen araçların sürücüleri de korna çalarak eyleme destek verdi. İsimleri açıklanmayan dört polis memuru, olayın ardından idari izne çıkarıldı.

