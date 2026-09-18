ABD Polonya'da askeri üs kuruyor

Rusya-Ukrayna savaşı 4'üncü yılında karşılıklı saldırılarla devam ederken, ABD'den doğu Avrupa'da kritik bir adım geldi. ABD Başkanı Trump, Polonya ile ABD arasındaki askeri işbirliğine ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin "cesur liderliğine" atıf yaparak, "Polonya’da bir ABD askeri üssünün kurulması yönünde önemli ilerlemeler kaydediliyor. Bu gerçekleşirse, üssün yeri çok yakında açıklanacak." dedi.

ABD Başkanı, üssün iki ülke arasındaki ittifak için "tarihi" bir adım olacağını vurguladı.

POLONYALI LİDERLER MEMNUN

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Trump'a teşekkür ederek, savunma işbirliğini ciddi ve sorumlu bir şekilde birlikte güçlendirmeye devam etmeye hazır olduklarını ifade etti. Nawrocki, Polonya hükümetinin ABD askeri üssü için mümkün olan en iyi konumu sağlamak üzere elinden geleni yapacağını vurguladı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz de Trump ve Nawrocki'nin iyi işbirliğinin olumlu sonuçlar getirdiğini kaydederek, "Bu, stratejik işbirliğimizin önemli bir teyidi. Polonya'da kalıcı Amerikan üssünün kurulması için gösterdiğiniz tüm çabalar için teşekkür ederim. Güvenliğimiz için birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.