İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre, ABD Ruhani ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e hala vize vermedi.



Önümüzdeki birkaç saat içinde bu vizelerin verilmemesi halinde Ruhani ve Zarif'in New York ziyaretlerini iptal edeceği belirtildi.



Ruhani ve Zarif'in gelecek hafta New York'ta BM Genel Kurulu toplantılarına katılmaları bekleniyordu. Hatta bu toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir araya gelebileceği konuşuluyordu.



İran tarafı görüşme olasılığını sert bir dille reddetmişti. İran, İsviçre aracılığıyla ABD'ye bir mektup da iletti.



Mektupta İran'a olası saldırıya karşı Washington yönetimi uyarıldı. İran'ın cevabının saldırının kaynağıyla sınırlı kalmayacağının altı çizildi.