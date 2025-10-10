ABD, Rus İHA'larına karşı yeni fırlatma sistemi geliştiriyor

Avrupa semalarında artan Rus insansız hava aracı (İHA) ihlalleri karşısında, ABD ordusu bölgedeki hava savunma kapasitesini güçlendirmek için yeni teknolojileri denemeye ve “Doğu Kanadı Caydırıcılık Hattı” (Eastern Flank Deterrence Line - EFDL) konseptini hayata geçirmeye hazırlanıyor.



ABD 10. Ordu Hava ve Füze Savunma Komutanlığı’ndan Başastsubay Brett Bernier, planla ilgili açıklamasında "Kitlesel olarak gelen İHA saldırılarına karşı koyma kabiliyetimizi artırmak istiyoruz. Bu da Doğu Kanadı boyunca uzanan geniş bir savunma hattı kurmak anlamına geliyor” dedi. Ancak Bernier’e göre tehdit sadece tek yönlü saldırı dronlarından ibaret değil; balistik ve seyir füzeleri de ciddi risk oluşturuyor.

"VERİ ODAKLI, BÜTÜNLEŞİK SAVUNMA"

NATO’nun EFDL konsepti, ittifak ülkeleri arasında veri odaklı, bütünleşik bir savunma ağı oluşturmayı amaçlıyor. Bernier, Patriot, Avenger ve Sergeant Stout bataryalarının halihazırda görevde olduğunu, ancak daha fazla sensör, atıcı sistem ve otomasyon gerektiğini vurguladı.



ABD ordusu, bu kapsamda “Common Autonomous Multi-Domain Launcher (CAML)” adını taşıyan yeni bir insansız fırlatma sistemi üzerinde çalışıyor. Bu sistem, farklı mühimmat türlerini tek bir platformdan ateşleyerek maliyetleri düşürmeyi ve operasyonel esnekliği artırmayı hedefliyor. CAML’in orta (CAML-M) ve ağır (CAML-H) olmak üzere iki versiyonunun geliştirilmesi planlanıyor.

15 TEKNOLOJİ SEÇİLDİ

Henüz geliştirme aşamasında olan bu teknolojilerin bazıları, kasım ayında Almanya’da düzenlenecek “Project Flytrap 4.5” tatbikatında test edilecek. ABD’nin Avrupa’daki V. Kolordusu tarafından yürütülen bu program, daha önce dronlara karşı savunma sistemlerini denemişti. Yeni aşamada ise EFDL kapsamında değerlendirilebilecek tüm sensör ve atıcı teknolojiler test edilecek.



Bernier’in açıklamasına göre, 200’den fazla şirketin başvurduğu programa yalnızca 15 teknoloji seçilerek dahil edildi. Tatbikat 10-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve NATO’nun doğu sınırındaki savunma mimarisi için kritik bir adım olacak.