ABD, Rus Wagner grubunu "terörist örgüt" ilan edebilir

Bloomberg'in haberine göre, kaynak olarak belirtilen ve ismi paylaşılmayan 2 kişi, nihai karara henüz varılmadığını söyledi.



ABD'de söz konusu adımın, Rusya'nın "terörü destekleyen ülke" ilan edilmesini talep eden grupları yatıştırmak için atılabileceği öngörülüyor.



Wagner'in terörist örgüt olarak nitelenmesinin cezai yükümlülük getireceği ve grubun operasyonlarına dünya çapında etki edebileceği aktarılıyor.



Rus hükümeti, Wagner ile resmi bağının olduğuna dair iddiaları reddediyor.

SABIKALILAR CEPHEYE GÖNDERİLİYOR

Geçtiğimiz Eylül ayında Wagner isimli rus paralı asker grubunun hapishaneden görüntüleri sızmış ve mahkumlara cezalarının silinmesi karşılığında 6 ay orduya katılmaları teklif edilmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle cinayet, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan sabıkalı olan Ruslar askere alınabilecek. Bu adımla yüz binlerce kişinin Rus ordusuna alınmasının önünün açıldığı belirtiliyor.



Çocuklara karşı cinsel saldırı ve terörizm gibi suçlardan daha önce hüküm giyenler ise bu karardan muaf tutuldu.