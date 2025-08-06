ABD-Rusya geriliminde kritik 48 saat

ABD Başkanı, Moskova görüşmelerinin sonucuna göre hem Rusya’ya hem de Rusya’dan petrol ve doğalgaz alan ülkelere ciddi oranda gümrük tarifeleri uygulayacağı tehdidinde bulundu. Ateşkese yanaşmayan Putin’in ara formül olarak “hava ateşkesi” önerebileceği kaydediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sürecinde seslendirdiği en iddialı vaatlerinden biri 2022’den bu yana süren Rusya-Ukrayna savaşını 24 saatte bitireceği idi.

Gazeteci Serkan Demirtaş

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da son dönemde üç tur görüşme gerçekleştirdiler ancak bunlar Trump’ın istediği ateşkes ve kalıcı barış anlaşması sonucunu doğurmadı.

Görevinin ilk aylarında savaşın sona ermemesinden Ukrayna’yı ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymir Zelensky’i sorumlu tutan Trump, son günlerde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef alıyor.

Ateşkes çağrılarına yanıt vermediği için Rus liderden duyduğu hayal kırıklığını sert cümlelerle ifade eden Trump, 14 Temmuz’da yaptığı bir açıklamayla Rusya’ya silahların susması için 50 günlük ültimatom ilan etmiş, 28 Temmuz’da ise bunu 10 güne indirmişti.

Amerikan Başkanı, ateşkes olmaması durumunda Rusya’dan yapılan ithalata yüzde 100 gümrük uygulanacağını ayrıca Rusya’dan petrol ve doğalgaz alan ülkelere de çok daha yüksek tarifeler uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu. Trump, ilk aşamada Rusya’nın en çok petrol sattığı ülkeler arasında olan Hindistan’ı hedef almış, Moskova ise böyle bir adımın yasa dışı olacağı değerlendirmesini yapmıştı. Rusya’dan en fazla petrol ve doğalgazı Çin alıyor. İkinci sırada yer alan Hindistan’ın ardından ise Türkiye geliyor. Durumu daha da karmaşıklaştıran durum ise AB ülkelerinin de Rusya’dan hala önemli oranda doğalgaz temin ediyor olması.

Trump’ın top yekûn yaptırım uygulamasının küresel ticarette öngörülemez etkileri olacağı, petrol fiyatlarının Washington’un da politikalarının tersine ciddi oranda yükselebileceği uzmanlarca dile getiriliyor. Trump’ın Rusya’ya verdiği mühlet 8 Ağustos Cuma günü doluyor. TRUMP’IN ÖZEL TEMSİLCİSİNDEN MOSKOVA’DA KRİTİK GÖRÜŞMELER ABD-Rusya gerilimin arttığı bu dönemde Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff’un bugün Moskova’da yapacağı temaslar büyük önem taşıyor. Witkoff’u Moskova’ya taşıyan uçak sabah erken saatlerde Rusya başkentine indi. Moskova’ya beşinci ziyaretini yapan Witkoff’un Putin’in yanı sıra diğer önde gelen Rus yetkililerle görüşmesi öngörülüyor.

Trump bu görüşmelerden sadece bir gün önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ile telefonda görüşerek Moskova’ya uygulanacak yaptırımları ele aldı ve basına yaptığı açıklamalarda Witkoff’un getireceği mesajlara göre kararını vereceğini bildirdi. Ültimatomun dolmasından hemen önce Putin dahil Rus yetkililerle görüşecek olan Witkoff’un Washington’a hangi mesajlarla döneceği hem Amerikan-Rus gerilimi hem de Rusya-Ukrayna savaşının geleceği açısından kritik önemde olacak.

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, farklı tarihlerde biraraya geldi.

PUTİN’DEN YENİ ÖNERİLER GELİR Mİ? Ukrayna basınına göre Putin’in önerileri arasında füze ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıların durmasını sağlayacak sınırlı bir hava ateşkesi ilan edilmesi yer alabilir. Putin’in savaşı bitirmek istemediği, şu ana kadar elde ettiği toprak kazanımlarını zafere dönüştürecek bir anlaşma olmadan tam bir ateşkese hazır olmadığı biliniyor. Kremlin’den yapılan açıklamalarda da geri adım atılmasının olanaklı olmadığı, Rusya’nın yeni yaptırımlarla yaşamayı başaracağı da vurgulanıyor. Buna rağmen Putin’in ABD ve özellikle Trump ile olan ilişkisinde gerilimin daha da artmasını istemediği öngörülüyor. Bu nedenle Witkoff ile yapması öngörülen görüşmede yeni önerileri gündeme getirebileceği beklentisi yer alıyor. Trump’ın bu önerilere nasıl yanıt vereceği, ültimatomu uzatıp uzatmayacağı ya da hemen yaptırım kararı alıp almayacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. İSTANBUL’DA BARIŞ MASASI GİRİŞİMİ Bu süreci en yakından takip eden ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Savaşın başladığı 2022 Şubat ayından itibaren Kiev ve Moskova ile doğrudan temas kuran ender ülkelerden biri olarak arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolü oynayan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Putin, Trump ve Zelensky’i “barış masasında” buluşturma çağrısında bulundu.

ABD'nin iki nükleer denizaltıyı Rusya yakınlarına göndermesinin ardından Rus denizaltıları da denize açılmıştı.