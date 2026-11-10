ABD-Rusya-Ukrayna görüşmesi: Taraflar Abu Dabi'de masaya oturacak

ABD, Rusya ve Ukrayna arasında Abu Dabi'deki görüşmenin öncesinde hem Başkan Donald Trump hem de diğer liderlerden açıklamalar geldi.



ABD Başkanı, görüşmelerden oldukça umutlu olduklarını vurguladı. Abu Dabi’de başlayacak yeni tur görüşmeleri yakından izlediğini ve çok umutlu olduğunu kaydeden Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirme yönünde çok güçlü bir eğilim görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Savaşın artık sona ermesini istediğini ve bunun için iki tarafla da görüşmeye devam ettiklerini kaydeden ABD Başkanı, savaşın yakında sona ermesi yönünde ümitli olduğunu ifade etti.

“RUSYA, UKRAYNA'NIN TOPRAK TAVİZİ VERMESİNİ İSTİYOR”



Reuters'a konuşan üst düzey Amerikalı bir yetkili ise Rusya ve Ukrayna ile her gün temas halinde olduklarını, iki tarafın da görüşmelere iyi niyetle katılacağına inandıklarını söyledi. Rusya, Ukrayna'nın toprak tavizleri vermesini istiyor.



ABD'li yetkili, Moskova ve Kiev'in toprak tavizleri konusunda özel görüşmelerde bir miktar esneklik gösterdiğini ifade etti.



UKRAYNA İÇİN NATO BENZERİ GÜVENLİK GARANTİLERİ



Yetkili, Ukrayna için NATO benzeri güvenlik garantileri sağlanmasını istediklerini açıkladı. Washington'ın önerisinin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmenin ardından, Avrupa'yı da müzakerelere dahil etmek olduğunu söyledi.



Rusya'yı bu formata ikna etmeye çalışacaklarını belirten yetkili, Abu Dabi görüşmelerinin ardından Amerikalı temsilcilerin Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gidebileceğini de belirtti.



AB GÖRÜŞMELERDEN ENDİŞELİ

Avrupa Birliği ise görüşmelerin dışında kalmak istemiyor. ABD temsilcileri bu sebeple ayrıca Abu Dabi’de Avrupa Birliği ve NATO ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde Ukrayna heyetine Rüstem Umerov başkanlık ediyor. Heyette, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanlarından Kirilo Budanov da bulunuyor.

Rusya tarafında değişiklik var, Kremlin Başdanışmanı Krill Dimitriyev görüşmeye katılmıyor. Onun yerine Kremlin danışmanlarından Vladimir Medinski liderlik ediyor.

ABD heyetinde ise bir kere daha Trump'ın damadı Jared Kushner yer alacak.