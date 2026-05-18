ABD, Rusya'nın petrol sevkiyatlarına uygulanan muafiyeti uzattı

ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrolü sevkiyatlarına tanınan yaptırım muafiyetinin 30 gün süreyle uzatıldığını açıkladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, kararın özellikle enerji açısından kırılgan ülkelerin halihazırda denizde bekleyen Rus petrolüne geçici olarak erişebilmesini sağlayacağını söyledi.

Washington yönetimi daha önce de mart ayında benzer bir geçici muafiyet yayımlamıştı. Pazartesi günü açıklanan karar, bu uygulamanın ikinci kez uzatılması anlamına geliyor. ABD yönetimi, kararın arka planında İran savaşı nedeniyle oluşan küresel petrol arzı sıkıntısının bulunduğunu belirtti.

İran’ın misilleme saldırılarının ABD’nin bölgedeki müttefiklerini hedef aldığı ve dünya petrol ile doğalgaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı fiilen bloke ettiği ifade edildi.

Savaşın başlamasından bu yana küresel petrol fiyatları yükselirken, ABD’de benzin fiyatları da yüzde 50’den fazla arttı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan genel lisansa göre yeni yaptırım muafiyeti, 17 Haziran'a kadar geçerli olacak. Karar daha önce Ukrayna tarafından eleştirilmişti. Ukrayna yönetimi, Rusya ’nın enerji gelirlerinin savaş finansmanında kullanıldığını savunuyor.