ABD'de sağ kanat, Charlie Kirk için gövde gösterisine hazırlanıyor

ABD başkanı Donald Trump destekçisi sağcı aktivist Charlie Kirk için 21 Eylül'de Arizona'daki State Farm Stadyumu'nda anma töreni düzenlenecek.

Törene 60 binden fazla kişinin katılabileceği belirtiliyor.

Kirk'ün kurucularından olduğu Turning Point USA örgütü, sosyal medyada yaptığı duyuruda, halkı Kirk'ün “olağanüstü hayatını ve kalıcı mirasını” anmak için törene davet etti. Örgütün genel merkezi Arizona'da bulunuyor. Kirk'ün eşi ve iki çocuğu da ölümünden önce Arizona'da yaşıyordu.

Trump'ın Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte anma törenine katılması bekleniyor.

Utah'ta düzenlenen bir üniversite etkinliği sırasında vurularak öldürülen 31 yaşındaki Kirk, muhafazakar ve bireysel silahlanma savunucuydu. Aynı zamanda İsrail destekçisiydi.

Kirk'ün eşi Erika, kocasının ölümünden sonra ilk kez dün kamuoyuna açıklama yaptı ve onun mirasını yaşatacağına söz verdi.

ROBINSON ÖZEL GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR

Katil zanlısı 22 yaşındaki Tyler Robinson'ın, suikastı bir arkadaşına itiraf ettiği ve aile üyelerinin onu polise ihbar ettiği belirtildi. Ardından Robinson, 12 Eylül'de gözaltına alındı. Bu bilgiyi Trump, "Sanırım onu yakaladık" ifadesiyle duyurdu.

Robinson, Utah County Hapishanesi'nde tutuluyor. Polis, BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e verdiği bilgide, Robinson'ın kendisine veya başkalarına tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi için özel gözetim altında tutulduğunu söyledi. Robinson'ın önümüzdeki hafta ilk kez mahkemeye çıkması ve resmi olarak suçlanması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Kirk'ün katilinin ölümle cezalandırılması gerektiğini savundu.

MERMİLERDEKİ MESAJLAR: "HEY FAŞİST, YAKALA"

Utah Valisi, suikaste ilişkin yaptığı açıklamada, saldırganın mermi kovanlarına, "Hey faşist, yakala" ve Nazi Almanyası’na karşı savaşan İtalyan direnişine adanan şarkıya atfen "Bella Ciao" ifadelerinin de yer aldığı mesajlar yazdığını açıkladı.

TARTIŞMALI BİR FİGÜR



Kirk, ABD siyasetinde tartışmalı bir figürdü ve genç muhafazakarları harekete geçirme yeteneği ile birçok kişi tarafından Amerikan muhafazakarlığının geleceği olarak görülüyordu. Trump'ın Maga (Amerika'yı yeniden büyük yap) koalisyonunda önemli bir organizatör oldu ve Trump'ın ikinci dönem için Beyaz Saray'a dönmesine yardım etti.

NETANYAHU: İSRAİL'İN ASLAN YÜREKLİ DESTEKÇİSİ



Kirk, İsrail'in sadık bir destekçisiydi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cinayetin ardınan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “İsrail'in aslan yürekli dostu, yalanlarla mücadele etti ve Yahudi-Hristiyan medeniyetini dimdik savundu. Onunla sadece iki hafta önce konuştum ve onu İsrail'e davet ettim. Ne yazık ki, bu ziyaret gerçekleşmeyecek.”

Kirk'ün ölümünün ardından Trump, ona ölümünden sonra en yüksek sivil onur olan Başkanlık Özgürlük Madalyası vereceğini duyurdu ve onu “kuşağının devi ve özgürlüğün şampiyonu” olarak nitelendirdi.

