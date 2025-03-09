ABD Sağlık Bakanlığı, DOGE'nin hassas bilgilere erişimine izin verdi

ABD Sağlık Bakanlığı'ndan (HHS) ismini vermek istemeyen bir yetkili, Washington Post gazetesine açıklama yaptı.

Yetkili, çocuk nafakası bilgilerini içeren hükümet veri tabanını denetleyen Bakanlık bünyesindeki Çocuk ve Aileler İdaresinin (ACF), DOGE'nin "verimlilik girişimlerini" desteklediğini ifade etti.

KİŞİSEL GELİR VERİLERİNİ İÇERİYOR



DOGE'nin sisteme "sadece okuma erişimi" talep ettiğini belirten yetkili, bu erişim sağlanmadan önce gerekli tüm eğitimleri almak zorunda olduklarının altını çizdi.

Diğer yandan HHS'deki bazı yetkililer ise ACF sisteminde dolandırıcılığın önüne geçmek için mevcut korumaların yeterli olduğunu kaydetti.



Çocuk nafakası ödemelerinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla oluşturulan ve ACF tarafından denetlenen bu hükümet veri tabanı, neredeyse ülkedeki tüm çalışanların kişisel gelir verilerini içeriyor.



DOGE'NİN HASSAS BİLGİLERE ERİŞTİĞİ İDDİASI



DOGE'nin, ABD Gelir İdaresinin (IRS) hassas vergi mükellefi verilerine erişim sağlamaya çalıştığı iddia edilmişti.



ABD Hazine Bakanlığı da DOGE'ye "ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi" verdiği gerekçesiyle Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) tarafından dava edilmişti.

"SADECE OKUMA ERİŞİMİ"



Hazine Bakanlığı, DOGE'nin çalışanının ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişiminin olacağını açıklamıştı.



ABD'de Senato İstihbarat Komitesindeki Demokrat Senatörler, Hazine Bakanlığının, iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu DOGE'ye "hassas ödeme sistemi verilerine ve gizli bilgilere erişim yetkisi" vermesine tepki göstermişti.