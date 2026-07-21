ABD saldırıları sürüyor. İran’dan ''tam kapsamlı savaş'' açıklaması

ABD ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların İran ’ın Hürmüz Boğazı ’ndaki ticari gemilere yönelik operasyonlarında kullandığı askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtildi.

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki stratejik liman kenti Bender Abbas’ta patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Mehr Haber Ajansı ise Buşehr Nükleer Güç Santrali yakınlarında hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu duyurdu.

Buşehr Nükleer Güç Santrali’nin doğrudan hedef alındığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama ise yapılmadı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Amerikan askerlerinin ölümünden “katbekat bedel ödeyeceğini” söylemişti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran her bir Amerikan askerini öldürdüğünde bunun bedelini birçok kez ödeyecek.” ifadelerini kullandı.

Trump, bu yöndeki talimatın Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine ve diğer askeri yetkililere iletildiğini belirtti.

ABD ordusu, Ürdün’de İran’ın balistik füze ve İHA saldırısına karşı savunma görevi yürütürken iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Saldırıda kayıp olarak bildirilen üçüncü askere ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bulunan kalıntılar üzerinde inceleme yürütüldüğü kaydedildi.

100'DEN FAZLA YARALI

CBS News'e isminin gizli kalması koşuluyla konuşan ABD'li yetkililer, İran'ın füze saldırısı düzenlediği ABD üslerinde çok sayıda askerin yaralandığını iddia etti.

Haberde, "Ortadoğu bölgesindeki üslere düzenlenen çok sayıda İran hava saldırısında, yaklaşık 100 Amerikalı askerin yaralandığı, yaralıların çoğunun görevlerine geri döndüğü" belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell de televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 kişinin "bir dereceye kadar yaralandığının tespit edildiğini" ve bunların yüzde 96'sının görevine geri döndüğünü doğruladı.

PEZEŞKİYAN: TAM KAPSAMLI SAVAŞIN İÇİNDEYİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin hava saldırılarını genişletmesinin ardından ülkesinin “tam kapsamlı bir savaşın” içinde olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada, “Gerçek şu ki bugün İran İslam Cumhuriyeti tam kapsamlı bir savaşın içindedir.” ifadelerini kullandı.

İran medyası, saldırıların yer altı füze üslerinin bulunduğu değerlendirilen Tebriz çevresi ile Buşehr yakınlarında yoğunlaştığını bildirdi.

ABD ordusu, saldırılarda askeri komuta merkezleri, hava savunma ve kıyı gözetleme tesisleri, deniz unsurları, füze ve insansız hava aracı fırlatma noktaları ile iletişim ağlarının hedef alındığını açıkladı.

ÜRDÜN, İRAN'DAN GELEN ÜÇ FÜZEYİ DÜŞÜRDÜ

Ürdün ordusu, İran topraklarından ateşlenen ve ülke hava sahasına giren üç füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, füzelerin Ürdün topraklarını hedef aldığı ancak saldırıda can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.

Başkent Amman’da saldırı nedeniyle sirenlerin çaldığı bildirildi.

ABD ASKERLERİNİN BULUNDUĞU ÜS YAKININDA İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Irak’ın Erbil kentinin doğusunda bulunan ve ABD askerlerine ev sahipliği yapan El-Harir Hava Üssü yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

Güvenlik kaynakları, olayda ilk belirlemelere göre can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığını açıkladı.

İran’ın ABD’nin bölgedeki müttefikleri Bahreyn ve Kuveyt’e de saldırılar düzenlediği bildirildi.