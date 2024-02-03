ABD saldırılarına İngiltere'den destek, AB'den itidal çağrısı

İngiltere hükümeti, ABD'nin Irak ve Suriye'de İran bağlantılı hedeflere yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İngiltere ve ABD sarsılmaz müttefiklerdir. ABD'nin saldırılara yanıt verme hakkını destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell ise ABD'nin saldırılarının ardından Ortadoğu'da gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için tüm taraflara çağrıda bulundu.



Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında konuşan Borrell, "Herkes durumun patlamaya hazır bir hal almasını engellemeye çalışmalı" dedi. Borrell, ABD saldırılarına doğrudan değinmedi ancak Ortadoğu'nun "patlayabilecek bir kazan" olduğu uyarısını tekrarladı.



ABD, Ürdün'de 3 askerinin öldürüldüğü saldırıya yanıt olarak dün gece Irak ve Suriye'ye hava saldırısı başlatmıştı. ABD Merkez Komutanlığı, 85 hedefin vurulduğunu duyururken ABD Başkanı Joe Biden, saldırıların kendisinin emriyle gerçekleştiğini söylerek "Üslerimize yönelik saldırılara cevap vermeye devam edeceğiz" demişti.



